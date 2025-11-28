Рейтинг@Mail.ru
Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ
Твой бизнес
 
12:46 28.11.2025
Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ
Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ
экономика, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ

Кабинет в офисе
Кабинет в офисе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© iStock.com / hxdbzxy
Кабинет в офисе . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ОЭЗ "Дубна" проходит акселератор "Технологии и инновации" – программа для ускоренного развития технологический компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья. Участниками мероприятия уже стали порядка 100 подмосковных предприятий. Организаторами акселератора выступили АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
Вчера, 19:17
Более 700 жителей Псковской области получили поддержку центра "Мой бизнес"
Вчера, 19:17
Так, в рамках акселератора проводятся несколько мероприятий. Помимо самой обучающей программы "Технологическое предпринимательство" на площадке ОЭЗ прошла пленарная сессия для предпринимателей, был проведен молодежный стартап-акселератор, а также организована выставка инновационных проектов.
Обучающая программа в рамках акселератора позволила участникам узнать о мерах государственной поддержки малых технологических компаний (МТК), эффективных инструментах управления и преимуществах работы на площадках с преференциальным режимом, таких как ОЭЗ "Дубна" и многое другое.
"На сегодняшний день в реестр малых технологичных компаний Минэкономразвития России включено более 220 подмосковных предприятий. Из них свыше 90 были включены в реестр в этом году. Статус МТК открывает бизнесу дополнительные возможности для получения господдержки как на федеральном, так и на регионально уровне, поэтому нам важно расширить список подмосковных МТК для ускорения развития этих компаний", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что акселератор – одно из мероприятий, которое направлено на стимулирование предприятий к получению этого статуса.
Согласно целевым показателям госпрограммы, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Таким образом, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестиционного плана правительства Подмосковья.
Генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев добавил, что статус резидента обязывает компании вести разработки, поэтому особая экономическая зона стала точкой притяжения для технологичных компаний. На площадке ОЭЗ такой статус уже получили 13 компаний.
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
Вчера, 19:34
Число самозанятых в Астраханской области выросло в 17 раз с 2020 года
Вчера, 19:34
 
Твой бизнесЭкономикаРоссияТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
