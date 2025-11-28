Свыше 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр МТК Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 220 предприятий Подмосковья вошли в реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ОЭЗ "Дубна" проходит акселератор "Технологии и инновации" – программа для ускоренного развития технологический компаний малого и среднего бизнеса Подмосковья. Участниками мероприятия уже стали порядка 100 подмосковных предприятий. Организаторами акселератора выступили АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Так, в рамках акселератора проводятся несколько мероприятий. Помимо самой обучающей программы "Технологическое предпринимательство" на площадке ОЭЗ прошла пленарная сессия для предпринимателей, был проведен молодежный стартап-акселератор, а также организована выставка инновационных проектов.

Обучающая программа в рамках акселератора позволила участникам узнать о мерах государственной поддержки малых технологических компаний (МТК), эффективных инструментах управления и преимуществах работы на площадках с преференциальным режимом, таких как ОЭЗ "Дубна" и многое другое.

"На сегодняшний день в реестр малых технологичных компаний Минэкономразвития России включено более 220 подмосковных предприятий. Из них свыше 90 были включены в реестр в этом году. Статус МТК открывает бизнесу дополнительные возможности для получения господдержки как на федеральном, так и на регионально уровне, поэтому нам важно расширить список подмосковных МТК для ускорения развития этих компаний", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что акселератор – одно из мероприятий, которое направлено на стимулирование предприятий к получению этого статуса.

Согласно целевым показателям госпрограммы, с 2023 по 2030 годы объем выпуска продукции МТК должен увеличиться в семь раз. Таким образом, развитие технологического сектора экономики является приоритетной задачей для инвестиционного плана правительства Подмосковья.