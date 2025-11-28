https://ria.ru/20251128/moskvichi-2058257293.html
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
В Москве пожаловались на работу WhatsApp - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
Москвичи сообщают о плохой работе WhatsApp: сообщения в мессенджере не отправляются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:30:00+03:00
2025-11-28T09:30:00+03:00
2025-11-28T09:30:00+03:00
технологии
москва
whatsapp inc.
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg
https://ria.ru/20251113/whatsapp-2054690105.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_118:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_daee5824d3d7392f8c2087436c5b98a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, whatsapp inc., общество
Технологии, Москва, WhatsApp Inc., Общество
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
Некоторые жители Москвы не могут отправить сообщения в WhatsApp