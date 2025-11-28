Рейтинг@Mail.ru
В Москве пожаловались на работу WhatsApp - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/moskvichi-2058257293.html
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
В Москве пожаловались на работу WhatsApp - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве пожаловались на работу WhatsApp
Москвичи сообщают о плохой работе WhatsApp: сообщения в мессенджере не отправляются, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:30:00+03:00
2025-11-28T09:30:00+03:00
технологии
москва
whatsapp inc.
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg
https://ria.ru/20251113/whatsapp-2054690105.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_118:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_daee5824d3d7392f8c2087436c5b98a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, whatsapp inc., общество
Технологии, Москва, WhatsApp Inc., Общество
В Москве пожаловались на работу WhatsApp

Некоторые жители Москвы не могут отправить сообщения в WhatsApp

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москвичи сообщают о плохой работе WhatsApp: сообщения в мессенджере не отправляются, передает корреспондент РИА Новости.
Так, некоторые пользователи столкнулись с проблемой при отправке сообщений. Они не доходят до получается ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.
Согласно детектору по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф", на 9.05 мск насчитывалось порядка 600 жалоб на работу мессенджера. Большинство жалоб поступает из Москвы.
При этом с включенным VPN-сервисом мессенджер работает в штатном режиме.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
WhatsApp начал предлагать добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой
13 ноября, 11:11
 
ТехнологииМоскваWhatsApp Inc.Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала