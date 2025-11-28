В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине

"В одном из сетевых магазинов на Шипиловской улице произошел дерзкий инцидент. Женщина, зайдя под видом покупателя, попыталась вынести из торгового зала косметику, сложив ее в свою сумку. Когда кассир попыталась ее остановить, злоумышленница достала нож и ранила сотрудницу в ногу, после чего скрылась. Пострадавшая получила медицинскую помощь", - говорится в сообщении.