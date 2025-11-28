Рейтинг@Mail.ru
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 28.11.2025 (обновлено: 14:43 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/moskva-2058352885.html
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
Женщина с ножом напала на кассира и скрылась, после того как попыталась украсть косметику из магазина в Зябликово на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:25:00+03:00
2025-11-28T14:43:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058358760_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_861e7fb18f21bb40ef58f9a6b3e37110.jpg
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058358760_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_346b3135ce30c099cd356e7e3529ac42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине

На юго-востоке Москвы женщина с ножом напала на кассира и украла косметику

© ГУ МВД России по г. МосквеЖенщина с ножом напала на кассира в магазине в Зябликово на юго-востоке Москвы
Женщина с ножом напала на кассира в магазине в Зябликово на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© ГУ МВД России по г. Москве
Женщина с ножом напала на кассира в магазине в Зябликово на юго-востоке Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Женщина с ножом напала на кассира и скрылась, после того как попыталась украсть косметику из магазина в Зябликово на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, злоумышленница арестована, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max.
"В одном из сетевых магазинов на Шипиловской улице произошел дерзкий инцидент. Женщина, зайдя под видом покупателя, попыталась вынести из торгового зала косметику, сложив ее в свою сумку. Когда кассир попыталась ее остановить, злоумышленница достала нож и ранила сотрудницу в ногу, после чего скрылась. Пострадавшая получила медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемую - ей оказалась 43-летняя москвичка, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенным она успела распорядиться.
"В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Она заключена под стражу", - заключили в ведомстве.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
14 марта, 22:46
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала