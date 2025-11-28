https://ria.ru/20251128/moskva-2058352885.html
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
Женщина с ножом напала на кассира и скрылась, после того как попыталась украсть косметику из магазина в Зябликово на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:25:00+03:00
2025-11-28T14:25:00+03:00
2025-11-28T14:43:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058358760_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_861e7fb18f21bb40ef58f9a6b3e37110.jpg
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058358760_0:0:868:651_1920x0_80_0_0_346b3135ce30c099cd356e7e3529ac42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве женщина с ножом напала на кассира в магазине
На юго-востоке Москвы женщина с ножом напала на кассира и украла косметику
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Женщина с ножом напала на кассира и скрылась, после того как попыталась украсть косметику из магазина в Зябликово на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, злоумышленница арестована, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ в Max
.
"В одном из сетевых магазинов на Шипиловской улице произошел дерзкий инцидент. Женщина, зайдя под видом покупателя, попыталась вынести из торгового зала косметику, сложив ее в свою сумку. Когда кассир попыталась ее остановить, злоумышленница достала нож и ранила сотрудницу в ногу, после чего скрылась. Пострадавшая получила медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемую - ей оказалась 43-летняя москвичка, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности. Похищенным она успела распорядиться.
"В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Она заключена под стражу", - заключили в ведомстве.