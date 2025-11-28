Рейтинг@Mail.ru
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 28.11.2025 (обновлено: 12:33 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/moskva-2058297431.html
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение - РИА Новости, 28.11.2025
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение
Движение временно закрыто на Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:00:00+03:00
2025-11-28T12:33:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058307209_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_119df017bf13c2b8ca2f623ab208a6f0.jpg
https://ria.ru/20251110/efimov-2053914258.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058307209_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b17223617bc86955bcf95f72c4f1a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение

На Тверской улице в центре Москвы перекрыли движение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Тверской улице в Москве
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение временно закрыто на Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто: на Тверской улице. Объезд по улице Петровка. Будьте внимательны при построении маршрута", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Ефимов: в ближайшие три года в Москве появятся новые мосты и дороги
10 ноября, 15:42
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала