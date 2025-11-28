https://ria.ru/20251128/moskva-2058297431.html
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение - РИА Новости, 28.11.2025
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение
Движение временно закрыто на Тверской улице в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:00:00+03:00
2025-11-28T12:00:00+03:00
2025-11-28T12:33:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058307209_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_119df017bf13c2b8ca2f623ab208a6f0.jpg
https://ria.ru/20251110/efimov-2053914258.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058307209_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b17223617bc86955bcf95f72c4f1a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На одной из улиц в центре Москвы перекрыли движение
На Тверской улице в центре Москвы перекрыли движение