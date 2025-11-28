https://ria.ru/20251128/moskva-2058286876.html
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК - РИА Новости, 28.11.2025
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
Замоскворецкий суд столицы арестовал уроженку Киева за поджог автомобиля Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.11.2025
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
