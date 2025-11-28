В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал уроженку Киева за поджог автомобиля Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стратович Анастасии... сроком на 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.