В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
11:26 28.11.2025 (обновлено: 11:31 28.11.2025)
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК
В Москве арестовали уроженку Киева за поджог автомобиля СК

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал уроженку Киева за поджог автомобиля Следственного комитета РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Стратович Анастасии... сроком на 1 месяц 30 суток", - сказали в суде.
Там уточнили, что ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение имущества".
По данным следствия, уроженка Киева вместе с иными лицами разместила на служебном автомобиле СК РФ горючее вещество, машина была уничтожена огнем.
В Петербурге арестовали женщину, пытавшуюся поджечь отдел полиции
25 мая, 17:08
 
