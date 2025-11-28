https://ria.ru/20251128/moskva-2058275189.html
В административно-складском здании в Москве потушили пожар
В административно-складском здании в Москве потушили пожар
В административно-складском здании в Москве потушили пожар
Пожар в трехэтажном административно-складском здании на юге Москвы удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров, люди не пострадали, рассказал РИА... РИА Новости, 28.11.2025
москва
В административно-складском здании в Москве потушили пожар
Пожар в административно-складском здании на юге Москвы потушен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном административно-складском здании на юге Москвы удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
После возгорания здания на Каширском шоссе очаг пожара самостоятельно покинули восемь человек.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.