В административно-складском здании в Москве потушили пожар
10:41 28.11.2025 (обновлено: 10:42 28.11.2025)
В административно-складском здании в Москве потушили пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пожар в трехэтажном административно-складском здании на юге Москвы удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
После возгорания здания на Каширском шоссе очаг пожара самостоятельно покинули восемь человек.
"Принятыми мерами возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет.
Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек
