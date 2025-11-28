https://ria.ru/20251128/moskva-2058260428.html
В Москве загорелось трехэтажное административно-складское здание
происшествия, москва
На юге Москвы загорелось административно-складское здание
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Трехэтажное административно-складское здание загорелось на юге Москвы, очаг возгорания самостоятельно покинули около десяти человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщении о пожаре в 3-этажном административно-складском здании на Каширском шоссе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на момент возгорания внутри находились восемь человек, они вышли самостоятельно. Площадь пожара и его причины устанавливаются.