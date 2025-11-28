Рейтинг@Mail.ru
Световые тоннели украсят Москву к новогодним праздникам
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:28 28.11.2025
Световые тоннели украсят Москву к новогодним праздникам
Световые тоннели украсят Москву к новогодним праздникам
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Световые тоннели вновь украсят Москву, их общая протяженность составит больше полукилометра, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
При этом отмечается, что световые тоннели создают праздничную атмосферу и становятся популярными у горожан местами для фотографий и прогулок.
"К новогодним праздникам столицу украсят более 10 тоннельных конструкций общей протяженностью свыше полукилометра. Световые тоннели остаются одними из самых заметных праздничных инсталляций — яркие и сверкающие навесы привлекают внимание горожан и туристов. Большая часть таких конструкций традиционно расположится на Бульварном кольце", - говорится в сообщении.
Отдыхающие на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Опрос показал, сколько туристов посетили новогодние локации в Москве
11 ноября, 10:36
 
