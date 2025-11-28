Световые тоннели украсят Москву к новогодним праздникам

https://ria.ru/20251128/moskva-2058256791.html
Световые тоннели вновь украсят Москву, их общая протяженность составит больше полукилометра, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.11.2025
