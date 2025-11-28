Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
09:26 28.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 28.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"...
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу ожидается облачная погода и до 5 градусов тепла

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Облачная погода без осадков, температура воздуха до плюс 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня атмосферный фронт вместе с дождевыми тучами уйдет портить погоду на восток. Столичный регион до полудня будет находиться в тылу ложбины циклона, после чего скажется влияние слабовыраженного гребня антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на относительное улучшение. Сегодня в Москве и по области ожидается облачная, днем с неустойчивыми прояснениями погода, утром (до 9.00) местами небольшой дождь, далее – без осадков. Температура воздуха в столице, в связи с адвекцией более прохладного воздуха, обозначит "обратный" суточный ход, и понизится до плюс 2 - плюс 5", - рассказал Тишковец.
Молодой человек в горнолыжном центре Кант в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Москвичам рассказали, когда в столице начнется горнолыжный сезон
23 ноября, 04:28
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный, юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
"В субботу инициатива в атмосфере будет принадлежать гребню антициклона. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью около 0 (по области возможны заморозки до минус 1 - минус 2), из-за чего местами возможна гололедица, а днем плюс 1 - плюс 4. Показания барометров будут меняться мало и составят 750 миллиметров ртутного столба", - добавил Тишковец.
Отмечается, что в воскресенье, в заключительный день осени, атмосферный фронт принесет уплотнение облаков, местами брызнут небольшие дожди, в сумерках очаги туманов. Под утро температура воздуха будет не ниже 0 - плюс 3, в светлое время суток плюс 2 - плюс 5.
"Оттепель эстафетой будет передана от осени зиме. Первый день декабря пройдет под знаком усиления антициклона. Осадки маловероятны. Ночью 0 - плюс 3, днем плюс 1 - плюс 4. Такие же прогнозы и на последующие дни. Зима стартует с бесснежья", - уточнил он.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Экстремально холодной зимы в Москве не будет, рассказал Вильфанд
24 ноября, 04:24
 
