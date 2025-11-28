Урегулирование украинского кризиса — когда бы оно ни произошло — не отменит совершенно патологической тяги наших европейских соседей к организации нового Drang nach Osten (похода на Восток).

Что ж, у Москвы есть все средства, чтобы обеспечить безопасность как себе, так и своим друзьям и соседям. С 1 января 2026 года председательство в ОДКБ (организации, обеспечивающей коллективную безопасность на постсоветском пространстве) переходит к России. В связи с этим Владимир Путин наметил стратегию развития альянса.

Силы ОДКБ предложено оснастить новейшим российским вооружением — оно великолепно зарекомендовало себя на СВО. Россия поможет обеспечить охрану границ — это особенно актуально для Белоруссии, рядом с которой вечно шуруют натовские подразделения, и борьбу с терроризмом — это важно для наших друзей из Средней Азии.

Особое внимание будет уделено развитию военной авиации и систем ПВО в странах-участницах. Российские военные поделятся бесценным опытом реальных боевых действий и ознакомят с новейшими достижениями в области военной медицины.

Будут восстанавливаться и модернизироваться производственные цепочки ВПК по всему пространству ОДКБ. Оборонные предприятия стран-участниц будут работать согласованно, в кооперации. По сути, так возрождается на новом уровне непревзойденный советский ВПК.

Участники объединения особо подчеркнули, что продвижение военной инфраструктуры других союзов к их границам недопустимо. Ну это так, особо одаренным врагам на заметку.

На Западе любят называть постсоветское пространство "невидимой империей" Путина, но это, конечно, просто страшилка. На самом деле Россия успешно и на равных сотрудничает с огромным количеством независимых государств, помогая им защищать свои территории.

Мы поставляем наши истребители и комплексы С-400 в Китай, Индию, Турцию, Алжир, Египет, Иран. Кстати, Индия, несмотря на все окрики с Запада, только что одобрила закупки у нас ракет к С-400. Но никакой "имперскости" в этом нет. Мы просто обеспечиваем равную и неделимую безопасность — именно так она и выглядит.

Для западников это, конечно, печаль. Там же так привыкли бомбить беззащитные страны, навязывать свою волю и сносить законных руководителей путем массовых убийств. Однако теперь об этих странах есть кому позаботиться — у них будут российские самолеты и ПВО, поможем и с другими наработками, поделимся боевым опытом.

Александр Лукашенко на саммите ОДКБ призвал реагировать на растущие угрозы со стороны Европы. По его словам, Белоруссия сегодня живет в режиме "осажденной крепости".

Однако тут Москва занимает не реактивную, а скорее проактивную позицию. Остановить европейцев от военной агрессии сможет исключительно оборонная мощь России. Над ней и ведется работа — огромная и неостановимая.

В апреле этого года генсек НАТО Марк Рютте пожаловался, что "за три месяца Россия производит в три раза больше снарядов, чем вся НАТО делает за год". Тут же выяснилось, что мы заметно превосходим натовцев и в производстве систем ПРО и ПВО. Очень характерна статистика по дронам: западники насчитали, что Россия производит 60 тысяч беспилотников в год, а Североатлантический альянс — вы будете смеяться — ноль. Зеро.

Только что аналитический центр RAND Corp разразился текстом в духе: "Страшную весть я принес в твой дом, Надежда. Зови детей". Оказалось, что Россия полностью разгромила альянс и его прокси — ВСУ — в такой высокотехнологичной военной области, как радиоэлектронная борьба. У натовцев нет ничего даже близко сравнимого с российскими системами РЭБ.

Еще в копилочку: российское преимущество в гиперзвуке и беспилотных системах типа "Посейдон" выглядит пока совершенно непреодолимым для НАТО.

И вот военные эксперты Запада, хмуря узенькие лбы, размышляют, "кто кого сборет" — Россия или НАТО, если дойдет до столкновения? Подсчитывают количество танков, самолетов и артиллерийских систем, спорят, считать ли только технику и оружие европейского Североатлантического альянса или приплюсовать к нему все, что есть у американцев? А вдруг американцы не поделятся? Что тогда?