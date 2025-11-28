В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Двоюродные братья, изображавшие по телефону девушек по вызову, задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщило МВД Чувашии.
В начале года в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Чувашии попали двое жителей столицы республики.
«
"По имеющей информации, двоюродные братья размещали анкеты с фотографиями случайных девушек на специализированных сайтах, отвечали звонившим мужчинам сначала имитируя женские голоса, а затем – от имени криминальных авторитетов. Под угрозой разоблачения либо расправы над близкими злоумышленники требовали перевести денежные средства", - говорится в сообщении.
От коллег из Нижегородской области оперативникам стало известно о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений и в отношении жителей соседнего региона. В общей сложности братья подозреваются в 4 фактах хищения денежных средств путем обмана с общим ущербом свыше 600 тысяч рублей.
"В ходе совместной операции при силовой поддержке ОМОНа "Сувар" управления Росгвардии по Чувашии представители кочевого народа были задержаны. Расследование уголовного дела по фактам мошенничества и вымогательства в отношении братьев продолжается", - отмечается в сообщении.