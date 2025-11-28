Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058442466.html
В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств
В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств - РИА Новости, 28.11.2025
В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств
Двоюродные братья, изображавшие по телефону девушек по вызову, задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщило МВД Чувашии. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:29:00+03:00
2025-11-28T17:29:00+03:00
происшествия
нижегородская область
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижегородская область, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств

В Чувашии задержали двоюродных братьев, изображавших женщин на сайтах знакомств

© Fotolia / kantverСмартфон в руке в у мужчины
Смартфон в руке в у мужчины - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Fotolia / kantver
Смартфон в руке в у мужчины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Двоюродные братья, изображавшие по телефону девушек по вызову, задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщило МВД Чувашии.
В начале года в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Чувашии попали двое жителей столицы республики.
«

"По имеющей информации, двоюродные братья размещали анкеты с фотографиями случайных девушек на специализированных сайтах, отвечали звонившим мужчинам сначала имитируя женские голоса, а затем – от имени криминальных авторитетов. Под угрозой разоблачения либо расправы над близкими злоумышленники требовали перевести денежные средства", - говорится в сообщении.

От коллег из Нижегородской области оперативникам стало известно о причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений и в отношении жителей соседнего региона. В общей сложности братья подозреваются в 4 фактах хищения денежных средств путем обмана с общим ущербом свыше 600 тысяч рублей.
"В ходе совместной операции при силовой поддержке ОМОНа "Сувар" управления Росгвардии по Чувашии представители кочевого народа были задержаны. Расследование уголовного дела по фактам мошенничества и вымогательства в отношении братьев продолжается", - отмечается в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
19 апреля, 02:49
 
ПроисшествияНижегородская областьОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала