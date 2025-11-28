В Чувашии задержали двух братьев за мошенничество на сайтах знакомств

«

"По имеющей информации, двоюродные братья размещали анкеты с фотографиями случайных девушек на специализированных сайтах, отвечали звонившим мужчинам сначала имитируя женские голоса, а затем – от имени криминальных авторитетов. Под угрозой разоблачения либо расправы над близкими злоумышленники требовали перевести денежные средства", - говорится в сообщении.