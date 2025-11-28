Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Аферисты через анонимные Telegram-каналы предлагают якобы помощь пострадавшим от мошенничества, однако фактически создают условия для нового преступления, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ "вернуть деньги" или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным. В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние пострадавших. Формально они предлагают помощь, но фактически создают условия для нового преступления", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что в таких Telegram-каналах можно встретить фальшивых юристов, которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов, но уверяют, что знают "особые лазейки" и могут "вернуть средства", а затем вымогают деньги за фиктивные консультации, платные обращения и "подачу ходатайств", которые никто никогда не увидит. Также вызываются "помочь" и якобы хакеры широкого профиля, которые, по легенде, способны "отследить деньги", "заблокировать карту злоумышленника" или "вернуть перевод", но в реальности - это обычные мошенники, которые используют техническую терминологию и продают воздух.

"Оперативные следователи". Они якобы "ищут потерпевших" или "работают в госпрограмме". Такие персонажи играют на доверии к силовым структурам и выкачивают деньги под предлогом "помощи следствию". "Решалы", якобы когда-то работавшие в мошеннических колл-центрах. Пользуясь эмоциональным состоянием жертвы, предлагают "решить вопрос через людей с той стороны", - отмечается в сообщении.

Правоохранители уточняют, что пострадавшие повторно попадаются на уловки аферистов, потому что пережили шок и хотят восстановить контроль над ситуацией, поэтому готовы верить любому, кто обещает быстрый результат. Именно на этом строится "вторая волна" мошенничества.