Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв - РИА Новости, 28.11.2025
09:02 28.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв
Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, мошенники
Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв

МВД: аферисты создают Telegram-каналы для обмана пострадавших от мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanТелефон и банковская карта
Телефон и банковская карта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Телефон и банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Аферисты через анонимные Telegram-каналы предлагают якобы помощь пострадавшим от мошенничества, однако фактически создают условия для нового преступления, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ "вернуть деньги" или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным. В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние пострадавших. Формально они предлагают помощь, но фактически создают условия для нового преступления", - говорится в сообщении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:71960
11 февраля, 13:50
В ведомстве отметили, что в таких Telegram-каналах можно встретить фальшивых юристов, которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов, но уверяют, что знают "особые лазейки" и могут "вернуть средства", а затем вымогают деньги за фиктивные консультации, платные обращения и "подачу ходатайств", которые никто никогда не увидит. Также вызываются "помочь" и якобы хакеры широкого профиля, которые, по легенде, способны "отследить деньги", "заблокировать карту злоумышленника" или "вернуть перевод", но в реальности - это обычные мошенники, которые используют техническую терминологию и продают воздух.
"Оперативные следователи". Они якобы "ищут потерпевших" или "работают в госпрограмме". Такие персонажи играют на доверии к силовым структурам и выкачивают деньги под предлогом "помощи следствию". "Решалы", якобы когда-то работавшие в мошеннических колл-центрах. Пользуясь эмоциональным состоянием жертвы, предлагают "решить вопрос через людей с той стороны", - отмечается в сообщении.
Правоохранители уточняют, что пострадавшие повторно попадаются на уловки аферистов, потому что пережили шок и хотят восстановить контроль над ситуацией, поэтому готовы верить любому, кто обещает быстрый результат. Именно на этом строится "вторая волна" мошенничества.
"Единственный безопасный алгоритм после мошенничества: заявление в полицию, обращение в банк, в прокуратуру, работа с проверенными государственными сервисами и юридическими структурами", - заключили в ведомстве.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, какие схемы мошенники используют в зависимости от возраста
23 ноября, 14:03
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россиямошенники
 
 
