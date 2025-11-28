Рейтинг@Mail.ru
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
03:21 28.11.2025 (обновлено: 10:07 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/moshenniki-2058228936.html
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 28.11.2025
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"
Мошенники создают клоны сайтов Большого, Мариинского и других российских театров для продажи фальшивых билетов на балет "Щелкунчик" и другие новогодние... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T03:21:00+03:00
2025-11-28T10:07:00+03:00
россия
общество
мошенники
мошенничество
россия
Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"

Юрист Браун: мошенники создают клоны сайтов для продажи билетов на "Щелкунчика"

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкБалет "Щелкунчик" в Государственном академическом Мариинском театре
Балет Щелкунчик в Государственном академическом Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Балет "Щелкунчик" в Государственном академическом Мариинском театре. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники создают клоны сайтов Большого, Мариинского и других российских театров для продажи фальшивых билетов на балет "Щелкунчик" и другие новогодние представления, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"С каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет "Щелкунчик", становится все более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощреннее в своих мошеннических схемах. Так, за период с 2024 по 2025 года реально увеличилось количество фишинговых сайтов", - сказала юрист.
Браун отметила, что мошенники создают сайты-клоны Большого, Мариинского и других российских театров, на которых просят жертв внести предоплату или пройти аутентификацию, чтобы украсть их данные, в том числе платежные.
Она добавила, что аферисты могут продавать фальшивые билеты через мессенджеры и соцсети, предлагая более низкие цены якобы "по связям".
"Как правило, подобные действия происходят в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. И после получения денежных переводов от доверчивых граждан преступники просто перестают выходить на связь и исчезают", - заключила юрист.
Заголовок открываемого материала