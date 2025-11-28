Мошенники создают сайты-клоны с фальшивыми билетами на "Щелкунчика"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники создают клоны сайтов Большого, Мариинского и других российских театров для продажи фальшивых билетов на балет "Щелкунчик" и другие новогодние представления, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

"С каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет "Щелкунчик", становится все более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощреннее в своих мошеннических схемах. Так, за период с 2024 по 2025 года реально увеличилось количество фишинговых сайтов", - сказала юрист.

Браун отметила, что мошенники создают сайты-клоны Большого, Мариинского и других российских театров, на которых просят жертв внести предоплату или пройти аутентификацию, чтобы украсть их данные, в том числе платежные.

Она добавила, что аферисты могут продавать фальшивые билеты через мессенджеры и соцсети, предлагая более низкие цены якобы "по связям".