В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 28.11.2025
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 28.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
В Мордовии отменили режим беспилотной опасности
В Республике Мордовия отменили режим беспилотной опасности