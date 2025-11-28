Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг их поступков, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
"В прошлом году (на президентских выборах – ред.) я говорил: Майя Санду пожалеет о фальсификациях ради второго мандата. В этом году я назвал парламентский результат ПДС пирровой победой. Я не отказываюсь от этих слов: всё, что они посеяли — бумеранг поступков и проклятие народа, над которым они издевались, — скоро их настигнет", - написал в своём Telegram-канале Додон.
По словам политика, если бы у Майи Санду и ПДС была хоть капля совести, они подали бы в отставку и запустили досрочные выборы. Додон прикрепил к посту новость об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Начало конца власти украинского союзника Майи Санду становится всё более очевидным. Конец неминуемо ждёт и вертикаль группировки Санду & ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" (ред.)… Процесс запущен. Всё только начинается", - подчеркнул он.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.