Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон - РИА Новости, 28.11.2025
23:57 28.11.2025
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг их поступков, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон. РИА Новости, 28.11.2025
Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг, заявил Додон

Додон: власти Молдавии скоро настигнет бумеранг их поступков

Игорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии скоро настигнет бумеранг их поступков, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Власти Молдавии убили экономику страны, считает политолог
Вчера, 12:14
"В прошлом году (на президентских выборах – ред.) я говорил: Майя Санду пожалеет о фальсификациях ради второго мандата. В этом году я назвал парламентский результат ПДС пирровой победой. Я не отказываюсь от этих слов: всё, что они посеяли — бумеранг поступков и проклятие народа, над которым они издевались, — скоро их настигнет", - написал в своём Telegram-канале Додон.
По словам политика, если бы у Майи Санду и ПДС была хоть капля совести, они подали бы в отставку и запустили досрочные выборы. Додон прикрепил к посту новость об увольнении главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Начало конца власти украинского союзника Майи Санду становится всё более очевидным. Конец неминуемо ждёт и вертикаль группировки Санду & ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" (ред.)… Процесс запущен. Всё только начинается", - подчеркнул он.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как передавало позднее агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинение никому не предъявили.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже
Вчера, 10:42
 
