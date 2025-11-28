Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер

"Власти придерживаются сценария сохранения на национальном уровне структуры публичного управления второго уровня, в настоящее время представленной районами. Органы публичного управления второго уровня должны остаться. Возможно, мы назовем их округами, провинциями. Эта потенциальная реформа никак не влияет на закон о Гагаузской автономии", - сказал Боля журналистам.

Он пояснил, что в настоящее время существуют мэрии для населенных пунктов, в которых проживают всего 300 жителей. Вместо этого их могут объединить коммуны на 1,5 тысячи - 10 тысяч жителей. Министр уточнил, что точное количество административных единиц второго уровня, которые будут сохранены, пока неизвестно.