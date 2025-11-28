Рейтинг@Mail.ru
Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер - РИА Новости, 28.11.2025
15:59 28.11.2025
Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер
Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер
Реформа в Молдавии не затронет автономию Гагаузии, заявил вице-премьер

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Запланированная на ближайшие годы административно-территориальная реформа в Молдавии не затронет автономность Гагаузии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
Необходимость проведения административно-территориальной реформы в Молдавии обсуждается с 2016-2017 годов.
"Власти придерживаются сценария сохранения на национальном уровне структуры публичного управления второго уровня, в настоящее время представленной районами. Органы публичного управления второго уровня должны остаться. Возможно, мы назовем их округами, провинциями. Эта потенциальная реформа никак не влияет на закон о Гагаузской автономии", - сказал Боля журналистам.
Он пояснил, что в настоящее время существуют мэрии для населенных пунктов, в которых проживают всего 300 жителей. Вместо этого их могут объединить коммуны на 1,5 тысячи - 10 тысяч жителей. Министр уточнил, что точное количество административных единиц второго уровня, которые будут сохранены, пока неизвестно.
Ранее лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже со следующего года — до проведения местных выборов 2027 года.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Решение было оспорено в апелляционной палате.
