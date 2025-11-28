Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже

"Впервые в истории Молдавии и за все время существования НАРЭ, средняя закупочная цена на газ была засекречена. Мы не имеем ни малейшего представления о том, по какой цене закупается газ в Молдавии. Единственным косвенным ориентиром остается средняя цена поставки, которая в III квартале 2025 года на 32% выше, чем годом ранее. Мы не знаем, сколько покупаем, у кого покупаем, по какой цене покупаем, но точно знаем одно, мы платим больше всех", - добавил Филат.