Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже - РИА Новости, 28.11.2025
10:42 28.11.2025 (обновлено: 10:43 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/moldaviya-2058275547.html
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже - РИА Новости, 28.11.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже
Власти Молдавии занимаются экономическим саботажем, покупая газ по завышенным ценам и скрывая это от населения, заявил экс-премьер, лидер... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T10:42:00+03:00
2025-11-28T10:43:00+03:00
в мире
молдавия
европа
кишинев
владимир филат
евросоюз
газпром
молдавия
европа
кишинев
в мире, молдавия, европа, кишинев, владимир филат, евросоюз, газпром
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Владимир Филат, Евросоюз, Газпром
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в саботаже

Экс-премьер Филат: власти Молдавии занимаются экономическим саботажем

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии занимаются экономическим саботажем, покупая газ по завышенным ценам и скрывая это от населения, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"За последние два года Молдавии закупала природный газ по цене, значительно превышающей средний уровень в Европейском союзе. Разница была существенной, от 25% до 90% дороже, чем платила Европа. Это экономический саботаж в отношении и без того уязвимой страны", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Молдавии почти сформировали запасы газа на отопительный сезон
24 ноября, 16:31
Он отметил, что если сравнивать затраты республики и средние закупочные цены в ЕС, то окажется, что прямые потери для потребителей и экономики составили 317 миллионов долларов
"Впервые в истории Молдавии и за все время существования НАРЭ, средняя закупочная цена на газ была засекречена. Мы не имеем ни малейшего представления о том, по какой цене закупается газ в Молдавии. Единственным косвенным ориентиром остается средняя цена поставки, которая в III квартале 2025 года на 32% выше, чем годом ранее. Мы не знаем, сколько покупаем, у кого покупаем, по какой цене покупаем, но точно знаем одно, мы платим больше всех", - добавил Филат.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Экс-премьер обвинил власти Молдавии в урезании финансирования проектов
Вчера, 18:58
 
