Власти Молдавии убили экономику страны, считает политолог

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии нанесли тяжелый удар по экономике страны за счет повышения тарифов на энергоресурсы, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Мы убили экономику тарифами, поставили население на колени, а вся субсидия ЕС ушла на покрытие высоких тарифов. Не попали ли они в сомнительные зоны, в офшоры?" - сказал Ионицэ журналистам.
По его словам, экономические агенты понесли настолько серьезные убытки, что действия властей можно рассматривать как "экономическую диверсию". Ионицэ не удивлен, что опасение ситуацией в стране выразили и в Международном валютном фонде. "МВФ говорит: если вы убиваете экономику диверсиями и расхищаете публичные деньги через непрозрачные схемы помощи, действительно ли у вас есть инструменты для контроля публичных средств?" - отметил эксперт.
Ранее экс-премьер Владимир Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.