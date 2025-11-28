Рейтинг@Mail.ru
Глава молдавского парламента предупредил о последствиях скандала с оружием - РИА Новости, 28.11.2025
11:56 28.11.2025
Глава молдавского парламента предупредил о последствиях скандала с оружием
Глава молдавского парламента предупредил о последствиях скандала с оружием
в мире, молдавия, румыния, украина, игорь гросу, майя санду, нато, генеральная прокуратура рф
В мире, Молдавия, Румыния, Украина, Игорь Гросу, Майя Санду, НАТО, Генеральная прокуратура РФ
Глава молдавского парламента предупредил о последствиях скандала с оружием

Гросу: в Молдавии пройдет волна отставок из-за скандала с контрабандой оружия

© Фото : Politia RomanaОружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Politia Romana
Оружие, обнаруженное в грузовике на границе Румынии и Молдавии
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Глава парламента и лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что на фоне скандала с контрабандой оружия в республике пройдут отставки в разных ведомствах.
Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело, трое подозреваемых помещены под арест на 30 суток. Генпрокуратура Молдавии в среду сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию из Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД: Молдавия может использовать оружие, созданное в России, для провокаций
Вчера, 15:25
"Будут отставки, но необходимы более конкретные действия, чтобы выяснить, кто виноват, кто бездействовал и есть ли необходимость вмешиваться в законодательство, процедуры, протоколы. Отставки — это часть проблемы, но они ее не решают", - сказал Гросу журналистам.
Оппозиция в Молдавии предлагала создать в парламенте специальную следственную комиссию, однако председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп выступил против этой инициативы, чтобы избежать утечки данных о ходе следствия. Как ранее сообщали румынские прокуроры, оружие, обнаруженное в ночь на 20 ноября на таможне Албица, было оформлено как металлический лом и предназначалось для отправки в Израиль.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Молдавии созданы коридоры для незаконного оборота оружия, считает депутат
Вчера, 22:25
 
В миреМолдавияРумынияУкраинаИгорь ГросуМайя СандуНАТОГенеральная прокуратура РФ
 
 
