Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского
Наивно считать, что коррупционный скандал на Украине и связанный с ним обыск у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не коснется лично главы... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:49:00+03:00
2025-11-28T11:49:00+03:00
2025-11-28T11:49:00+03:00
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского
Мирошник: наивно полагать, что обыски у Ермака не коснутся лично Зеленского