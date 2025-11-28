Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского - РИА Новости, 28.11.2025
11:49 28.11.2025
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского
Мирошник прокомментировал обыски в доме главы офиса Зеленского

Мирошник: наивно полагать, что обыски у Ермака не коснутся лично Зеленского

© Фото : соцсетиСотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Наивно считать, что коррупционный скандал на Украине и связанный с ним обыск у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не коснется лично главы украинского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.
"Чтобы начать обыски в квартире "всесильного" Ермака, у НАБУ должны быть очень веские причины и разрешение иностранных "хозяев". По всей вероятности, всё это есть. Следовательно, коррупционный нарыв будет вскрыт в самой непосредственной близости от Зеленского. Рассчитывать, что его это не коснется, было бы наивно", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
"Сезам, откройся". Депутат Рады рассказал об обысках у Ермака
