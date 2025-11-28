Рейтинг@Mail.ru
Миляев встретился с династией Балашовых, вырастившей более 100 родных детей - РИА Новости, 28.11.2025
Тульская область
 
21:24 28.11.2025
Миляев встретился с династией Балашовых, вырастившей более 100 родных детей
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с семьей Балашовых из Донского, несколько поколений которой вырастили более 100 родных детей
Тульская область
Миляев встретился с династией Балашовых, вырастившей более 100 родных детей

Дмитрий Миляев встретился с династией Балашовых, вырастившей более 100 детей

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с семьей Балашовых из Донского, несколько поколений которой вырастили более 100 родных детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встреча прошла в пятницу в преддверии Дня матери во Дворце бракосочетания Тулы. В этом году праздник в России будут отмечать 30 ноября.
Губернатор отметил, что история этой семьи не перестает восхищать. В основе огромной династии – крепкие семьи многодетных братьев и сестер, чей родительский подвиг является примером для всех.
"В преддверии Дня матери мы чествуем не просто многодетных родителей, а целую династию из нескольких поколений, насчитывающую более 600 человек. Ваша семья – это бесценный вклад не только в демографию, но и в нравственное здоровье всего нашего общества. Вы – наша гордость и живой образец для подражания. Поддержка таких семей, как ваша, – наш абсолютный приоритет. Желаю, чтобы в ваших детях воплощались ваши мечты!" – сказал Миляев.
Глава региона вручил членам семьи Балашовых государственные и региональные награды.
Две семейные пары – родные братья Геннадий и Александр и их жены Вера и Галина - вырастили по 10 детей. Родители смогли привить детям любовь к своей малой родине. Большинство из них, став взрослыми, остались жить и работать в Тульской области. Их наследие – 48 внуков в одной семье, 42 внука и два правнука – в другой.
Также в пятницу губернатор в Доме Дворянского собрания наградил отличившихся матерей, в том числе многодетных, и матерей участников СВО.
Тульская область
 
 
