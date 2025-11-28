Рейтинг@Mail.ru
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/merts-2058369367.html
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль - РИА Новости, 28.11.2025
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль
Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря и проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:01:00+03:00
2025-11-28T15:01:00+03:00
в мире
германия
израиль
осло
фридрих мерц
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_659149533f1a249b5a7062ff5af4acdb.jpg
https://ria.ru/20251117/germanija-2055437042.html
https://ria.ru/20251003/germanija-2046286720.html
германия
израиль
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_273:0:2461:1641_1920x0_80_0_0_cb6b8afc4616ac9d8a9d0187bcb9f701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, израиль, осло, фридрих мерц, биньямин нетаньяху
В мире, Германия, Израиль, Осло, Фридрих Мерц, Биньямин Нетаньяху
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль

Канцлер Германии Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря и проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц посетит Израиль с 6 по 7 декабря 2025 года с первым официальным визитом. 7 декабря он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для переговоров", - заявил Майер.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю
17 ноября, 12:55
Помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться дальнейшая стабилизация режима прекращения огня в Газе, а также другие международные вопросы.
Канцлер Германии также посетит мемориальный комплекс истории холокоста Яд Вашем и возложит там венок. Кроме того, Мерц намерен встретиться с представителями гражданского общества и интеллигенции.
Пятого декабря Мерц посетит с визитом Осло, где проведёт переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
"Ожидается, что темами беседы станут дальнейшее углубление сотрудничества в области безопасности, обороны и космоса, а также поддержка Украины", - добавил Майер.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ: Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами
3 октября, 22:12
 
В миреГерманияИзраильОслоФридрих МерцБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала