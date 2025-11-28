https://ria.ru/20251128/merts-2058369367.html
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль - РИА Новости, 28.11.2025
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль
Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря и проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху
Мерц совершит первый официальный визит в Израиль
Канцлер Германии Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря и проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц
посетит Израиль
с 6 по 7 декабря 2025 года с первым официальным визитом. 7 декабря он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху
для переговоров", - заявил Майер.
Помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться дальнейшая стабилизация режима прекращения огня в Газе, а также другие международные вопросы.
Канцлер Германии
также посетит мемориальный комплекс истории холокоста Яд Вашем и возложит там венок. Кроме того, Мерц намерен встретиться с представителями гражданского общества и интеллигенции.
Пятого декабря Мерц посетит с визитом Осло
, где проведёт переговоры с премьер-министром Норвегии
Йонасом Гаром Стёре.
"Ожидается, что темами беседы станут дальнейшее углубление сотрудничества в области безопасности, обороны и космоса, а также поддержка Украины", - добавил Майер.