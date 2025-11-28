Мерц совершит первый официальный визит в Израиль

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц совершит первый официальный визит в Израиль 6-7 декабря и проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.

Помимо двусторонних отношений, будут обсуждаться дальнейшая стабилизация режима прекращения огня в Газе, а также другие международные вопросы.

Канцлер Германии также посетит мемориальный комплекс истории холокоста Яд Вашем и возложит там венок. Кроме того, Мерц намерен встретиться с представителями гражданского общества и интеллигенции.

Пятого декабря Мерц посетит с визитом Осло , где проведёт переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.