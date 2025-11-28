Рейтинг@Mail.ru
Мэр Липецка передал квадрокоптеры и рации бойцам в зону СВО
14:10 28.11.2025
Мэр Липецка передал квадрокоптеры и рации бойцам в зону СВО
Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры с высокой скоростью полета и дальностью, рации, ноутбуки, генератор, зарядные станции, печки и другие вещи в зону
липецк
Надежные люди, Липецк
Мэр Липецка передал квадрокоптеры и рации бойцам в зону СВО

Мэр Липецка Ченцов передал квадрокоптеры, рации, ноутбуки и другие вещи

Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры, рации, ноутбуки, генератор и другие вещи в зону СВО
Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры, рации, ноутбуки, генератор и другие вещи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Роман Ченцов/Telegram
Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры, рации, ноутбуки, генератор и другие вещи в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры с высокой скоростью полета и дальностью, рации, ноутбуки, генератор, зарядные станции, печки и другие вещи в зону СВО.
Мэр Липецка Роман Ченцов вернулся из зоны СВО в пятницу. Он был на позициях 20-й армии, где служат контрактники и мобилизованные липчане.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Липецкая область поставляет бойцам СВО лес и печки
27 ноября, 15:57
"Мы регулярно приезжаем к бойцам с гуманитарной помощью. В этот раз привезли всё необходимое, что просили сами ребята: 12 современных квадрокоптеров с высокой скоростью полета и дальностью, рации, зарядные станции, ноутбуки, генератор, печки, форму, обувь, тёплую зимнюю одежду. Каждая вещь – это огромная помощь в выполнении боевых задач", — сообщил Ченцов в своём Telegram-канале.
Мэр рассказал, что он пообщался с бойцами и их командирами, посмотрел, в каких условиях они живут и работают. По словам Ченцова, командование относится к солдатам с уважением. Они, несмотря на тяжелую обстановку, держатся стойко, шутят, поддерживают друг друга, сохраняют человечность, уверенность и спокойствие.
"Такие поездки лишний раз напоминают, что наша помощь – это необходимость. Ребята делают огромную работу, а мы должны делать свою – поддерживать. И мы обязательно продолжим помогать. Ждём наших бойцов дома, с победой!" — подытожил Ченцов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Губернатор Лимаренко доставил в зону СВО новую партию гумпомощи
27 ноября, 07:56
 
Надежные людиЛипецк
 
 
