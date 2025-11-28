https://ria.ru/20251128/mer-2058346492.html
Мэр Липецка передал квадрокоптеры и рации бойцам в зону СВО
Мэр Липецка передал квадрокоптеры и рации бойцам в зону СВО
Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры с высокой скоростью полета и дальностью, рации, ноутбуки, генератор, зарядные станции, печки и другие вещи в зону РИА Новости, 28.11.2025
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Липецка Роман Ченцов передал квадрокоптеры с высокой скоростью полета и дальностью, рации, ноутбуки, генератор, зарядные станции, печки и другие вещи в зону СВО.
Мэр Липецка Роман Ченцов вернулся из зоны СВО в пятницу. Он был на позициях 20-й армии, где служат контрактники и мобилизованные липчане.
"Мы регулярно приезжаем к бойцам с гуманитарной помощью. В этот раз привезли всё необходимое, что просили сами ребята: 12 современных квадрокоптеров с высокой скоростью полета и дальностью, рации, зарядные станции, ноутбуки, генератор, печки, форму, обувь, тёплую зимнюю одежду. Каждая вещь – это огромная помощь в выполнении боевых задач", — сообщил Ченцов в своём Telegram-канале.
Мэр рассказал, что он пообщался с бойцами и их командирами, посмотрел, в каких условиях они живут и работают. По словам Ченцова, командование относится к солдатам с уважением. Они, несмотря на тяжелую обстановку, держатся стойко, шутят, поддерживают друг друга, сохраняют человечность, уверенность и спокойствие.
"Такие поездки лишний раз напоминают, что наша помощь – это необходимость. Ребята делают огромную работу, а мы должны делать свою – поддерживать. И мы обязательно продолжим помогать. Ждём наших бойцов дома, с победой!" — подытожил Ченцов.