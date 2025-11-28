https://ria.ru/20251128/medvedev-2058506441.html
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы - РИА Новости, 28.11.2025
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы
Владимир Зеленский нелегитимен, крах его системы неизбежен, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
киев
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
россия
киев
украина
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы
Медведев: Зеленский нелегитимен и крах его системы неизбежен