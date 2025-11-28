МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность Украины, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Сегодня Украину в Европе никто не ждет, она для нее что угодно – таран, полигон, троянский конь, ловушка, плацдарм, средство достижения гегемонии, но только не равноправная страна. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность страны, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным даже по украинским меркам", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

По его мнению, конфликт на Украине закончится тогда, когда баланс политических сил на коллективном Западе склонится в пользу реалистов, которые не будут толкать НАТО на Восток, и придут к выводу, что альянс устарел для современного мира и представляет для него опасность. "Но в самое ближайшее время такая перспектива, к сожалению, не просматривается", - добавил Медведчук.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.