https://ria.ru/20251128/medvedchuk-2058299111.html
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины - РИА Новости, 28.11.2025
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины
Движение НАТО на Восток уничтожило государственность Украины, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным, заявил экс-лидер... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:05:00+03:00
2025-11-28T12:05:00+03:00
2025-11-28T12:05:00+03:00
в мире
украина
восток
россия
виктор медведчук
владимир путин
нато
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
https://ria.ru/20251128/zelenskiy-2058281323.html
https://ria.ru/20251127/mid-2058142129.html
украина
восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, восток, россия, виктор медведчук, владимир путин, нато, оппозиционная платформа - за жизнь, дело миндича
В мире, Украина, Восток, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Путин, НАТО, Оппозиционная платформа - За жизнь, Дело Миндича
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины
Медведчук: движение НАТО на Восток уничтожило государственность Украины
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность Украины, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня Украину в Европе никто не ждет, она для нее что угодно – таран, полигон, троянский конь, ловушка, плацдарм, средство достижения гегемонии, но только не равноправная страна. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность страны, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным даже по украинским меркам", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте
движения "Другая Украина".
По его мнению, конфликт на Украине закончится тогда, когда баланс политических сил на коллективном Западе склонится в пользу реалистов, которые не будут толкать НАТО на Восток, и придут к выводу, что альянс устарел для современного мира и представляет для него опасность. "Но в самое ближайшее время такая перспектива, к сожалению, не просматривается", - добавил Медведчук.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.