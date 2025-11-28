Рейтинг@Mail.ru
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины - РИА Новости, 28.11.2025
12:05 28.11.2025
Медведчук обвинил НАТО в уничтожении государственности Украины
2025-11-28T12:05:00+03:00
2025-11-28T12:05:00+03:00
в мире
украина
восток
россия
виктор медведчук
владимир путин
нато
оппозиционная платформа - за жизнь
украина
восток
россия
в мире, украина, восток, россия, виктор медведчук, владимир путин, нато, оппозиционная платформа - за жизнь, дело миндича
В мире, Украина, Восток, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Путин, НАТО, Оппозиционная платформа - За жизнь, Дело Миндича
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность Украины, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня Украину в Европе никто не ждет, она для нее что угодно – таран, полигон, троянский конь, ловушка, плацдарм, средство достижения гегемонии, но только не равноправная страна. Движение НАТО на Восток уничтожило государственность страны, поскольку ее руководство было преступным, коррумпированным и некомпетентным даже по украинским меркам", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Украине раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому сегодня с утра
11:05
По его мнению, конфликт на Украине закончится тогда, когда баланс политических сил на коллективном Западе склонится в пользу реалистов, которые не будут толкать НАТО на Восток, и придут к выводу, что альянс устарел для современного мира и представляет для него опасность. "Но в самое ближайшее время такая перспектива, к сожалению, не просматривается", - добавил Медведчук.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Захарова: предложения России по Украине вызывают у НАТО "конвульсии"
Вчера, 18:00
 
В миреУкраинаВостокРоссияВиктор МедведчукВладимир ПутинНАТООппозиционная платформа - За жизньДело Миндича
 
 
