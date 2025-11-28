Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал "красные линии" Киева ложью политических преступников - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/medvedchuk-2058298578.html
Медведчук назвал "красные линии" Киева ложью политических преступников
Медведчук назвал "красные линии" Киева ложью политических преступников - РИА Новости, 28.11.2025
Медведчук назвал "красные линии" Киева ложью политических преступников
"Красные линии", которые Киев выдвигает на предлагаемый план по мирному урегулированию на Украине, в реальности не имеют отношения к интересам украинского... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T12:03:00+03:00
2025-11-28T12:03:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
виктор медведчук
владимир путин
дмитрий песков
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
https://ria.ru/20251128/es-2058274124.html
https://ria.ru/20251128/ukraina-2058257446.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, виктор медведчук, владимир путин, дмитрий песков, оппозиционная платформа - за жизнь, нато, дело миндича, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Оппозиционная платформа - За жизнь, НАТО, Дело Миндича, Мирный план США по Украине
Медведчук назвал "красные линии" Киева ложью политических преступников

Медведчук назвал красные линии Украины по плану США ложью преступников

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Красные линии", которые Киев выдвигает на предлагаемый план по мирному урегулированию на Украине, в реальности не имеют отношения к интересам украинского народа, это циничная ложь политических преступников, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
"Все "красные линии" украинского мирного плана, о которых говорит команда нелегитимного (Владимира - ред.) Зеленского, в реальности не имеют никакого отношения к интересам украинского народа, и все разговоры о том, что простые украинцы очень хотят воевать, что они никогда не позволят власти заключить мир и тому подобный бред, являются циничной ложью политических преступников, продолжающих наживаться на крови простых людей", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Последний проект плана США по Украине скрывают от ЕС, пишут СМИ
10:38
По его словам, озабоченность "украинским вопросом" у многих западных политиков такая же показная, фальшивая и циничная, как и у команды Зеленского. "Главный вопрос, на который коллективный Запад не имеет четкого ответа: будет ли НАТО двигаться на Восток или нет. И вокруг этого, а вовсе не вокруг существования украинского государства, ломаются дипломатические копья, разрушаются города и погибают люди", - добавил Медведчук.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Проиграть Путину". В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине
10:01
 
В миреРоссияКиевУкраинаВиктор МедведчукВладимир ПутинДмитрий ПесковОппозиционная платформа - За жизньНАТОДело МиндичаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала