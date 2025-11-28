МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Красные линии", которые Киев выдвигает на предлагаемый план по мирному урегулированию на Украине, в реальности не имеют отношения к интересам украинского народа, это циничная ложь политических преступников, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
"Все "красные линии" украинского мирного плана, о которых говорит команда нелегитимного (Владимира - ред.) Зеленского, в реальности не имеют никакого отношения к интересам украинского народа, и все разговоры о том, что простые украинцы очень хотят воевать, что они никогда не позволят власти заключить мир и тому подобный бред, являются циничной ложью политических преступников, продолжающих наживаться на крови простых людей", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, озабоченность "украинским вопросом" у многих западных политиков такая же показная, фальшивая и циничная, как и у команды Зеленского. "Главный вопрос, на который коллективный Запад не имеет четкого ответа: будет ли НАТО двигаться на Восток или нет. И вокруг этого, а вовсе не вокруг существования украинского государства, ломаются дипломатические копья, разрушаются города и погибают люди", - добавил Медведчук.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.