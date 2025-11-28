Рейтинг@Mail.ru
Новогодних "Полярных медведей" установят в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:13 28.11.2025
Новогодних "Полярных медведей" установят в Москве
2025-11-28T13:13:00+03:00
2025-11-28T13:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
капремонт в москве
москва
москва, петр бирюков, общество, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Капремонт в Москве
Новогодних "Полярных медведей" установят в Москве

На проспекте Мира в Москве установят новогоднюю композицию «Полярные медведи»

Световая композиция "Медведи" на проспекте Мира в Москве
Световая композиция Медведи на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в медиабанк
Световая композиция "Медведи" на проспекте Мира в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новогоднюю композицию "Полярные медведи" установят на проспекте Мира в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства продолжают украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно установят световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток, отметил заммэра Москвы.
"Сегодня приступили к монтажу одной из самых популярных новогодних композиций "Полярные медведи". Традиционно ее разместим на проспекте Мира недалеко от Ростокинского акведука, реконструкцию которого провели в этом году", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что многометровая композиция "Полярные медведи" украшает Москву с 2019 года. Конструкция состоит из огромной фигуры медведицы с медвежатами, ее дополняют световые ели. Общая длина инсталляции - 330 метров.
"В новом сезоне фигуры медвежат изменят положение. Кроме того, обновили хвойные - теперь они практически неотличимы от настоящих елей", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра столицы напомнил, что для украшения Москвы к Новому году и Рождеству применяется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.
"Используем уже имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", - добавил Бирюков.
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Капремонт в Москве
 
 
