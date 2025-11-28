Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о нападении России на 19 стран.

« "Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории", — сыронизировал он в Telegram-канале.

В одном из недавних выступлений Каллас сказала, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран.

Мединский назвал выводы главы евродипломатии "КАЛЛАСальными" и представил для нее "краткий курс военной истории России".

"Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ . 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США — в Архангельске, Францию — в Одессе, Японию и США — во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", — написал он.

Мединский предложил "заглянуть и глубже", шутливо напомнив, что в 1854 году "Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском", в 1812-м "угрожала французскому суверенитету под Бородино", а на 1709 год пришлась "агрессия против Швеции под Полтавой".

« "Понимаем, Эстония — маленькая страна, поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, в этом осколке СССР уже было непросто", — отметил глава РВИО.