Рейтинг@Mail.ru
Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 28.11.2025 (обновлено: 17:31 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/medinskiy-2058423911.html
Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран
Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран - РИА Новости, 28.11.2025
Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран
Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о нападении России на 19 стран. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:25:00+03:00
2025-11-28T17:31:00+03:00
в мире
япония
германия
владимир мединский
кайя каллас
кпсс
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20251127/zaharova-2058209660.html
https://ria.ru/20251127/kallas-2057910442.html
https://ria.ru/20251126/rubio-2057567683.html
япония
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, германия, владимир мединский, кайя каллас, кпсс, российское военно-историческое общество (рвио), россия
В мире, Япония, Германия, Владимир Мединский, Кайя Каллас, КПСС, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия

Мединский высмеял слова Каллас о нападении России на 19 стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента Владимир Мединский
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Помощник президента Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский высмеял слова главы евродипломатии Каи Каллас о нападении России на 19 стран.
«

"Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории", — сыронизировал он в Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
27 ноября, 23:07

В одном из недавних выступлений Каллас сказала, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран.

Мединский назвал выводы главы евродипломатии "КАЛЛАСальными" и представил для нее "краткий курс военной истории России".
"Россия вероломно нападает на Японию в российском Порт-Артуре. 1914. Нападение на Германию в западных губерниях РИ. 1918. Россия атакует Англию в Мурманске, США — в Архангельске, Францию — в Одессе, Японию и США — во Владивостоке и Сибири. 1919 особо отмечу. Россия нападает на молодую независимую Эстонию под Псковом и еще более независимую Польшу под Киевом. 1941. Вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас сделала странное заявление из-за ситуации на фронте
27 ноября, 09:15
Мединский предложил "заглянуть и глубже", шутливо напомнив, что в 1854 году "Россия атаковала земли Англии и Франции в Севастополе и Петропавловске-Камчатском", в 1812-м "угрожала французскому суверенитету под Бородино", а на 1709 год пришлась "агрессия против Швеции под Полтавой".
«

"Понимаем, Эстония — маленькая страна, поддерживать советский уровень школьного образования, когда Кая училась, в этом осколке СССР уже было непросто", — отметил глава РВИО.

Помощник президента добавил, что готов провести ликбез по истории для Каллас лично.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В США рассказали, какой удар Рубио нанес Каллас из-за России
26 ноября, 02:50
 
В миреЯпонияГерманияВладимир МединскийКайя КалласКПССРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала