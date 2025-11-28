Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
18:40 28.11.2025 (обновлено: 19:08 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/matushkin-2058470289.html
Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями
Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями - РИА Новости, 28.11.2025
Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным приняли закон "О ежемесячной денежной выплате гражданам, имеющим детей,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:40:00+03:00
2025-11-28T19:08:00+03:00
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058468342_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_daabd93cfd0f6b5d1d887d939bbba7cb.jpg
https://ria.ru/20251127/matushkin-2058121965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058468342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8de8cffeccb4e99e81ada24e476491d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тамбовская область
Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями

Матушкин: вводим новые выплаты семьям с детьми, страдающими заболеваниями

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным приняли закон "О ежемесячной денежной выплате гражданам, имеющим детей, страдающих целиакией, и (или) детей, страдающих фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"С 1 января 2026 года будет действовать дополнительная мера адресной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты для граждан, имеющих детей, страдающих целиакией и фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания", - подчеркнул Матушкин.
По словам председателя Тамбовской областной Думы, ежемесячная денежная выплаты будет составлять 5 тысяч рублей. Законопроект был внесен в региональный парламент главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Закон направлен на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения Тамбовской области с помощью оказания дополнительных мер адресной поддержки граждан.
"Дети, страдающие этими заболеваниями, нуждаются в особой диете. Поэтому было принято решение оказывать адресную помощь жителям области, чьим детям требуется особое питание", - подчеркивает Матушкин.
По его словам, право на получение ежемесячной денежной выплаты будет иметь один из родителей или законных представителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего целиакией или фенилкетонурией, которому назначена диетотерапия. Выплата будет предоставляться одному из родителей или законных представителей, проживающему на территории Тамбовской области.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Матушкин: в Тамбовской области расширяют поддержку многодетных семей
27 ноября, 17:31
 
Тамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала