Матушкин: расширяем поддержку семей с детьми, страдающими заболеваниями

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным приняли закон "О ежемесячной денежной выплате гражданам, имеющим детей, страдающих целиакией, и (или) детей, страдающих фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания", сообщает пресс-служба регионального парламента.

По его словам, право на получение ежемесячной денежной выплаты будет иметь один из родителей или законных представителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка в возрасте до 18 лет, страдающего целиакией или фенилкетонурией, которому назначена диетотерапия. Выплата будет предоставляться одному из родителей или законных представителей, проживающему на территории Тамбовской области.