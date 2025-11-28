Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025
17:08 28.11.2025
В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель
В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель - РИА Новости, 28.11.2025
В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель
Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина предложила распространить маркировку на детскую школьную мебель и средства обучения. РИА Новости, 28.11.2025
2025
общество, россия, антонина цицулина
Общество, Россия, Антонина Цицулина
В России предложили распространить маркировку на детскую школьную мебель

В России предложили ввести маркировку на школьную мебель и средства обучения

© РИА Новости / Алексей Владыкин | Перейти в медиабанкШкольные парты и стулья
Школьные парты и стулья - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Алексей Владыкин
Перейти в медиабанк
Школьные парты и стулья. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина предложила распространить маркировку на детскую школьную мебель и средства обучения.
"Мы вышли с предложением включить в маркировку средства обучения и детскую школьную мебель... Маркировка может стать действенным механизмом на рынке государственных закупок", - отметила Цицулина на ежегодной конференции "Будущее без фальсификата: госконтроль, аккредитация и маркировка как основа доверия к качеству и безопасности продукции".
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки
3 ноября, 00:26
Она отметила, что в этой категории практически отсутствует системный контроль качества, поэтому в школы могут попадать товары с нарушениями, не соответствующие стандартам безопасности и эргономики.
Маркировка, по мнению Цицулиной, позволит проверять происхождение товаров, подтверждать наличие обязательных сертификатов, исключать подмену продукции дешёвыми аналогами и защищать школы от недобросовестных поставщиков.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В России стартует эксперимент по маркировке товаров для дома
1 октября, 00:16
 
