Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию с места военной службы, куда он прибыл в пятницу.

"С богом", - подписал артист фотографию, опубликованную в его аккаунте в соцсети Instagram*.

Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan.