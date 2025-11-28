Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию с места военной службы, куда он прибыл в пятницу.
Ранее в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.
"С богом", - подписал артист фотографию, опубликованную в его аккаунте в соцсети Instagram*.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.