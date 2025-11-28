Рейтинг@Mail.ru
Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 28.11.2025 (обновлено: 13:10 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/macan-2058321960.html
Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы
Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы - РИА Новости, 28.11.2025
Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию с места военной службы, куда он прибыл в пятницу. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:07:00+03:00
2025-11-28T13:10:00+03:00
россия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
рэпер macan (андрей косолапов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058322315_26:250:635:593_1920x0_80_0_0_7ec7e0a63da0a3a5776cafd1c22908ed.jpg
https://ria.ru/20251128/macan-2058286236.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058322315_0:201:642:683_1920x0_80_0_0_f6bf1b89028f3b3d4aebd40a7ec535ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, рэпер macan (андрей косолапов)
Россия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Рэпер Macan (Андрей Косолапов)
Рэпер Macan опубликовал фото с места военной службы

Рэпер Macan показал фото с места службы в одном из подразделений Росгвардии

© Фото : @1macanФото, опубликованное в соцсети рэпера Macan
Фото, опубликованное в соцсети рэпера Macan - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : @1macan
Фото, опубликованное в соцсети рэпера Macan
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) опубликовал фотографию с места военной службы, куда он прибыл в пятницу.
Ранее в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений.
"С богом", - подписал артист фотографию, опубликованную в его аккаунте в соцсети Instagram*.
Как передавал корреспондент РИА Новости, с раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также с 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рэпер Macan - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Отец рэпера Macan сообщил, что тот отправился на военную службу
11:24
 
РоссияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФРэпер Macan (Андрей Косолапов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала