Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) будет служить в одном из подразделений Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Известный российский рэп-музыкант Андрей Косолапов (сценический псевдоним Макан) прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений Росгвардии ", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время музыканту вместе с остальными новобранцами предстоит пройти курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы он будет заниматься охраной общественного порядка и обеспечением безопасности населения в Московском регионе.