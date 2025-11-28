Рейтинг@Mail.ru
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии - РИА Новости, 28.11.2025
11:45 28.11.2025 (обновлено: 13:10 28.11.2025)
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии - РИА Новости, 28.11.2025
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) будет служить в одном из подразделений Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.11.2025
Macan пройдет военную службу в подразделении Росгвардии

Macan прибыл для прохождения военной службы в одно из подразделений Росгвардии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) будет служить в одном из подразделений Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Известный российский рэп-музыкант Андрей Косолапов (сценический псевдоним Макан) прибыл для прохождения военной службы по призыву в одно из подразделений Росгвардии", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время музыканту вместе с остальными новобранцами предстоит пройти курс молодого бойца, в который входят физическая, огневая и специальная подготовка. Во время службы он будет заниматься охраной общественного порядка и обеспечением безопасности населения в Московском регионе.
"В разное время в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные персоны — политики, общественники, известные деятели культуры и искусства, среди них — губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, российские актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский", — добавили в Росгвардии.
В этом году Macan исполнилось 23 года, однако в армии он не служил. В начале октября он сообщил, что уходит по призыву, а позже уточнил, что это произойдет 28 ноября.
