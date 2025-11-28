https://ria.ru/20251128/macan-2058259432.html
Рэпер Macan не появился в сборном пункте военного комиссариата в Москве
Рэпер Macan не появился в сборном пункте военного комиссариата в Москве
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не появился в сборном пункте военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:38:00+03:00
2025-11-28T09:38:00+03:00
2025-11-28T13:10:00+03:00
общество
москва
рэпер macan (андрей косолапов)
Рэпер Macan не появился в сборном пункте на Угрешской улице в Москве