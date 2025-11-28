Рэпер Macan не появился в сборном пункте военного комиссариата в Москве

Рейтинг@Mail.ru
09:38 28.11.2025 (обновлено: 13:10 28.11.2025)
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не появился в сборном пункте военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2025
общество, москва, рэпер macan (андрей косолапов)
Общество, Москва, Рэпер Macan (Андрей Косолапов)
© Фото : MACAN/TelegramРэпер Macan
© Фото : MACAN/Telegram
Рэпер Macan. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) не появился в сборном пункте военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
С раннего утра у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице собрались призывники и их родные и близкие. Также к 7.30 пришли и журналисты, которые ждали появления рэпера Macan, однако среди призывников его не оказалось.
Macan в начале октября опубликовал фотографию из пункта призыва на военную службу и сообщил, что будет служить в армии. Утром 15 октября журналисты ждали его около сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, однако он там не появился. Позже Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября.
Рэпер Macan - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В дивизии имени Дзержинского ответили на вопрос о службе рэпера Macan
ОбществоМоскваРэпер Macan (Андрей Косолапов)
 
 
