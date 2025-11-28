https://ria.ru/20251128/macan--2058287238.html
Отец рэпера Macan сообщил, что сын отправился на военную службу
Отец рэпера Macan сообщил, что сын отправился на военную службу
Отец рэпера Macan (Андрея Косолапова) Кирилл Косолапов сообщил РИА Новости, что его сын отправился на военную службу в пятницу. РИА Новости, 28.11.2025
