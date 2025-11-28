Рейтинг@Mail.ru
СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 28.11.2025 (обновлено: 19:36 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/luvr-2058434777.html
СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения
СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения - РИА Новости, 28.11.2025
СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения
Последнему подозреваемому в непосредственном участии в ограблении парижского музея Лувр были предъявлены обвинения, сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:16:00+03:00
2025-11-28T19:36:00+03:00
в мире
франция
пьер московиси
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_37b8f77b8fc879cc736989bd31bee41b.jpg
https://ria.ru/20251117/luvr-2055574573.html
https://ria.ru/20251126/luvr-2057578177.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d91c4720b6df9efc5b1f63ca06da22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, пьер московиси, париж
В мире, Франция, Пьер Московиси, Париж
СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения

BFMTV: подозреваемому в участии в ограблении Лувра предъявили обвинения

© AP Photo / Emma Da SilvaФранцузские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 28 ноя – РИА Новости. Последнему подозреваемому в непосредственном участии в ограблении парижского музея Лувр были предъявлены обвинения, сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
Прокуратура Парижа во вторник сообщила о задержании четверых новых подозреваемых в ограблении Лувра. Как сообщали СМИ, один из них был четвертым предполагаемым членом группы грабителей, пробравшихся в музей. Трое других непосредственных участников преступления были задержаны до этого.
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Лувре одну из галерей закроют из-за хрупкости перекрытий
17 ноября, 20:56
"Четвертому и последнему человеку, которого подозревают в том, что он был частью группы, укравшей украшения из галереи Аполлона в Лувре 19 октября, предъявили обвинения", - говорится в сообщении телеканала.
Речь идет о 38-летнем мужчине, который еще до ограбления был известен правоохранительным органам, уточняет BFMTV. Три других человека, задержанные вместе с ним, были отпущены из-под стражи, сказано в материале. Таким образом, обвинения по делу о краже из Лувра были предъявлены пяти фигурантам: четырем непосредственным участникам и одной предполагаемой сообщнице.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
 
В миреФранцияПьер МосковисиПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала