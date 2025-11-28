СМИ: последнему подозреваемому в ограблении Лувра предъявили обвинения

ПАРИЖ, 28 ноя – РИА Новости. Последнему подозреваемому в непосредственном участии в ограблении парижского музея Лувр были предъявлены обвинения, сообщил в пятницу телеканал Последнему подозреваемому в непосредственном участии в ограблении парижского музея Лувр были предъявлены обвинения, сообщил в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Прокуратура Парижа во вторник сообщила о задержании четверых новых подозреваемых в ограблении Лувра. Как сообщали СМИ, один из них был четвертым предполагаемым членом группы грабителей, пробравшихся в музей. Трое других непосредственных участников преступления были задержаны до этого.

"Четвертому и последнему человеку, которого подозревают в том, что он был частью группы, укравшей украшения из галереи Аполлона в Лувре 19 октября, предъявили обвинения", - говорится в сообщении телеканала.

Речь идет о 38-летнем мужчине, который еще до ограбления был известен правоохранительным органам, уточняет BFMTV. Три других человека, задержанные вместе с ним, были отпущены из-под стражи, сказано в материале. Таким образом, обвинения по делу о краже из Лувра были предъявлены пяти фигурантам: четырем непосредственным участникам и одной предполагаемой сообщнице.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.