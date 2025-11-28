Рейтинг@Mail.ru
Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/limony-2058243540.html
Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию
Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию - РИА Новости, 28.11.2025
Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию
Турция в этом октябре впервые с мая поставила в Россию партию лимонов - на максимальные с декабря 2022 года 14,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:27:00+03:00
2025-11-28T07:27:00+03:00
в мире
турция
россия
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4bd511cea79219ad31a18a644f73ed42.jpg
https://ria.ru/20251111/turtsija-2054220453.html
https://ria.ru/20250814/sneki-2035203847.html
турция
россия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754496130_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_98aa06660b0b40fcf53cc08158b2c9ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, ирак
В мире, Турция, Россия, Ирак
Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию

Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию, на 14,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Турция в этом октябре впервые с мая поставила в Россию партию лимонов - на максимальные с декабря 2022 года 14,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Поставок лимонов из Турции в Россию не было с июня по сентябрь этого года. В мае они снизились до минимальных с августа прошлого года 136 тысяч долларов. После перерыва, в этом октябре, объем экспорта составил 14,5 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем в октябре 2024 года. Это стало максимумом с декабря 2022 года.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник
11 ноября, 15:28
Из-за паузы суммарный объем поставок в Россию по итогам десяти месяцев сократился на треть - до 45,04 миллиона долларов.
Всего в октябре Турция экспортировала лимонов на 65,7 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше, чем в сентябре, и на 6,5% больше, чем год назад. Поставки одним из крупнейших покупателей составили: в Ирак - 22,7 миллиона долларов (прирост за год на 37%), Азербайджан - 1,04 миллиона (+32%), Грузию - 575 тысяч (прирост в 2,9 раза).
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
РЭЦ выявил ключевые направления российского экспорта в Турцию
14 августа, 11:43
 
В миреТурцияРоссияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала