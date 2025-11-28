Турция впервые с мая экспортировала лимоны в Россию

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Турция в этом октябре впервые с мая поставила в Россию партию лимонов - на максимальные с декабря 2022 года 14,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.

Поставок лимонов из Турции Россию не было с июня по сентябрь этого года. В мае они снизились до минимальных с августа прошлого года 136 тысяч долларов. После перерыва, в этом октябре, объем экспорта составил 14,5 миллиона долларов, что на 1,5% больше, чем в октябре 2024 года. Это стало максимумом с декабря 2022 года.

Из-за паузы суммарный объем поставок в Россию по итогам десяти месяцев сократился на треть - до 45,04 миллиона долларов.

Всего в октябре Турция экспортировала лимонов на 65,7 миллиона долларов, что в 4,5 раза больше, чем в сентябре, и на 6,5% больше, чем год назад. Поставки одним из крупнейших покупателей составили: в Ирак - 22,7 миллиона долларов (прирост за год на 37%), Азербайджан - 1,04 миллиона (+32%), Грузию - 575 тысяч (прирост в 2,9 раза).