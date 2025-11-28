https://ria.ru/20251128/likvidatsiya-2058253481.html
В Одессе и ДНР ликвидировали иностранных наемников и офицеров СБУ
В Одессе и ДНР ликвидировали иностранных наемников и офицеров СБУ - РИА Новости, 28.11.2025
В Одессе и ДНР ликвидировали иностранных наемников и офицеров СБУ
Иностранные наемники, специализирующиеся на запуске беспилотников, а также офицеры СБУ ликвидированы ударами в Одессе и подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:15:00+03:00
2025-11-28T09:15:00+03:00
2025-11-28T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
донецкая народная республика
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
одесса
донецкая народная республика
киев
В Одессе и ДНР ликвидировали иностранных наемников и офицеров СБУ
В Одессе и подконтрольной ВСУ части ДНР уничтожили наемников ВСУ и офицеров СБУ