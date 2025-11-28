ЛДПР предложила обязать кредитора уменьшать проценты при снижении ставки

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают автоматически уменьшать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка РФ.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".

"Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что снижение процентов планируется осуществлять в беззаявительном порядке, в установленные сроки и пропорционально снижению ключевой ставки, что, по мнению авторов инициативы, сможет обеспечить автоматизм и исключит необходимость обращения заемщика в кредитную организацию.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , сегодня 50 миллионов россиян, то есть более одной трети населения страны, имеют кредиты. По его словам, около 13 миллионов из них каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более договорам, при этом средний размер долга человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей при доходе всего в 58 тысяч. Лидер ЛДПР добавил, что даже минимальные процентные платежи становятся для значительной части заемщиков непосильными.