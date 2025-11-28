https://ria.ru/20251128/lavrov-2058476306.html
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров - РИА Новости, 28.11.2025
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли очень позитивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T19:01:00+03:00
2025-11-28T19:01:00+03:00
2025-11-28T19:16:00+03:00
россия
венгрия
владимир путин
сергей лавров
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251128/peregovory-2058335937.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, владимир путин, сергей лавров, виктор орбан
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Виктор Орбан
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
Лавров: переговоры Путина и Орбана прошли позитивно