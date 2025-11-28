Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
19:01 28.11.2025
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров
Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли очень позитивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.11.2025
россия, венгрия, владимир путин, сергей лавров, виктор орбан
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Виктор Орбан
Переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно, сообщил Лавров

Лавров: переговоры Путина и Орбана прошли позитивно

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли очень позитивно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (Владимир Путин - ред.) вел переговоры, мы ему старались помогать по его просьбе. Я считаю, что очень позитивный разговор (вышел - ред.)", - заявил Лавров журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
