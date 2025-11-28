Рейтинг@Mail.ru
16:16 28.11.2025 (обновлено: 21:01 28.11.2025)
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал
2025
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос журналиста, где он пропадал.
Такой вопрос на фоне слухов об "опале" главы МИД задал корреспондент Life Александр Юнашев, комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Я еще пропадаю до сих пор", — ответил Лавров.
Накануне президент Владимир Путин назвал чушью разговоры о том, что глава МИД якобы попал в опалу. По его словам, у министра свой график работы.
Сегодня Лавров принял участие в переговорах Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
