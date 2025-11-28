https://ria.ru/20251128/lavrov-2058332224.html
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал - РИА Новости, 28.11.2025
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал
Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на вопрос журналиста о том, где он пропадал, ответив, что "пропадает до сих пор". РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:38:00+03:00
2025-11-28T13:38:00+03:00
2025-11-28T13:39:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567176_165:0:3061:1629_1920x0_80_0_0_eb18fa99a3b18bfb01c40da96c0c26e9.jpg
https://ria.ru/20250321/lavrov-2006001844.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567176_561:0:2821:1695_1920x0_80_0_0_9dd3170e36c0f4db5eec1cee9a4deb6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров ответил на вопрос журналиста, где он пропадал
Лавров пошутил в ответ на вопрос журналиста, где он пропадал