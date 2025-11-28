В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители

КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Новогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области, была восстановлена после того, как ее высмеяли жители за непрезентабельный вид, заявила РИА Новости представитель городской администрации Алена Рекуц.

Ранее в соцсетях распространилась фотография главной городской ёлки в Березовском , которую стали высмеивать жители. В комментариях они называют её ёршиком.

Как пояснила собеседница агентства, ель, установленную изначально, свалило сильным ветром, поэтому городская администрация установила другое дерево, которое и разлетелось по соцсетям.

По словам Рекуц, при транспортировке у новой ели сломались несколько веток, от чего создался вид, что ее хвоя - с проплешинами.

"На сегодняшний день, конечно же, все это восстановлено. В том числе и ветви, и как таковых проплешин не наблюдается", – рассказала собеседница агентства.