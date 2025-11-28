https://ria.ru/20251128/kuzbass-2058284957.html
В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители
В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители - РИА Новости, 28.11.2025
В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители
Новогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области, была восстановлена после того, как ее высмеяли жители за непрезентабельный вид, заявила РИА... РИА Новости, 28.11.2025
КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Новогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области, была восстановлена после того, как ее высмеяли жители за непрезентабельный вид, заявила РИА Новости представитель городской администрации Алена Рекуц.
Ранее в соцсетях распространилась фотография главной городской ёлки в Березовском
, которую стали высмеивать жители. В комментариях они называют её ёршиком.
Как пояснила собеседница агентства, ель, установленную изначально, свалило сильным ветром, поэтому городская администрация установила другое дерево, которое и разлетелось по соцсетям.
По словам Рекуц, при транспортировке у новой ели сломались несколько веток, от чего создался вид, что ее хвоя - с проплешинами.
"На сегодняшний день, конечно же, все это восстановлено. В том числе и ветви, и как таковых проплешин не наблюдается", – рассказала собеседница агентства.
Представитель администрации добавила, что подготовка к массовому зажжению гирлянд на ёлках, которое состоится 1 декабря, почти завершена - на новую городскую ёлку уже повесили гирлянду и новогодние игрушки.