В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители - РИА Новости, 28.11.2025
11:17 28.11.2025
В Кузбассе восстановили елку, которую высмеяли жители
березовский
кемеровская область
общество
березовский
кемеровская область
березовский, кемеровская область, общество
Березовский, Кемеровская область, Общество
© Фото : соцсетиНовогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области
Новогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 28 ноя – РИА Новости. Новогодняя ёлка, установленная в Березовском Кемеровской области, была восстановлена после того, как ее высмеяли жители за непрезентабельный вид, заявила РИА Новости представитель городской администрации Алена Рекуц.
Ранее в соцсетях распространилась фотография главной городской ёлки в Березовском, которую стали высмеивать жители. В комментариях они называют её ёршиком.
Украшение новогодней елки на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Новогоднюю елку нарядили на Манежной площади
26 ноября, 19:08
Как пояснила собеседница агентства, ель, установленную изначально, свалило сильным ветром, поэтому городская администрация установила другое дерево, которое и разлетелось по соцсетям.
По словам Рекуц, при транспортировке у новой ели сломались несколько веток, от чего создался вид, что ее хвоя - с проплешинами.
"На сегодняшний день, конечно же, все это восстановлено. В том числе и ветви, и как таковых проплешин не наблюдается", – рассказала собеседница агентства.
Представитель администрации добавила, что подготовка к массовому зажжению гирлянд на ёлках, которое состоится 1 декабря, почти завершена - на новую городскую ёлку уже повесили гирлянду и новогодние игрушки.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сильный ветер снес новогодние елки в Мурманской области
14 ноября, 14:05
 
БерезовскийКемеровская областьОбщество
 
 
