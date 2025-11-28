Житель Кувейта получил срок за то, что получал зарплату и не работал

Согласно материалам дела, мужчина, работавший в отделе по оказанию услуг подданным, продолжал ежемесячно получать зарплату в течение десяти лет, несмотря на то, что больше не исполнял свои обязанности. Расследование показало, что заработная плата выплачивалась без каких-либо оснований, что побудило власти возбудить против него уголовное дело по статье "незаконное обогащение и нецелевое использование государственных средств".