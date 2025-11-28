https://ria.ru/20251128/krym-2058333415.html
Главу администрации района в Крыму задержали при получении взятки
республика крым
сакский район
происшествия
сергей аксенов (политик)
республика крым
сакский район
Республика Крым, Сакский район, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
