Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки
Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки - РИА Новости, 28.11.2025
Главу Сакского района в Крыму задержали с поличным при получении взятки
Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев задержан правоохранителями с поличным при получении взятки в 2 миллионов рублей, сообщил глава...
происшествия
сакский район
республика крым
сергей аксенов (политик)
сакский район
республика крым
