https://ria.ru/20251128/kreml-2058466774.html
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада - РИА Новости, 28.11.2025
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризма Запада, заявил, что нужно всегда ждать... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T18:27:00+03:00
2025-11-28T18:27:00+03:00
2025-11-28T18:27:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311697_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_a8ec25af2b009f968f6472ae11be5b31.jpg
https://ria.ru/20251128/moskva-2058161006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055311697_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_52b45265f9ac7c573c3f5d32515a2aeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада
Песков ответил на вопрос, к чему готовиться России при милитаризме Запада