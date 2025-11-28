Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада - РИА Новости, 28.11.2025
18:27 28.11.2025
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада
россия
Новости
В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада

Песков ответил на вопрос, к чему готовиться России при милитаризме Запада

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризма Запада, заявил, что нужно всегда ждать худшего, но надеяться на лучшее.
"Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее", - сказал Песков в эфире Первого канала.
