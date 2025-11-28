В Кремле ответили на вопрос, к чему готовиться при милитаризме Запада

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, к чему нужно готовиться России на фоне милитаризма Запада, заявил, что нужно всегда ждать худшего, но надеяться на лучшее.