Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании
Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании - РИА Новости, 28.11.2025
Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной в процессе урегулирования конфликта на Украине миротворческую миссию главы США Дональда Трампа и РИА Новости, 28.11.2025
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
россия
украина
сша
Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании
Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании на Украине