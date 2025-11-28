Песков назвал миротворческую миссию Трампа главной в урегулировании

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной в процессе урегулирования конфликта на Украине миротворческую миссию главы США Дональда Трампа и усилия его соратников, Москва готовится к этим контактам.