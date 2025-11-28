Рейтинг@Mail.ru
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
11:43 28.11.2025 (обновлено: 12:55 28.11.2025)
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков
в мире
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, все будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все детали мы сейчас не будем называть, и, собственно, президент вчера к этому призвал. Все это будет обсуждаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, шла ли речь только о Донбассе или о Запорожской и Херсонской областях в административных границах тоже в заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что когда ВСУ уйдут с занимаемых территорий, тогда и прекратятся боевые действия.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Кремль своевременно сообщит о сроках визита Уиткоффа, сообщил Песков
11:40
 
