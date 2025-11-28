https://ria.ru/20251128/kreml-2058292688.html
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков
Кремль не будет называть все детали возможных параметров урегулирования на Украине, все будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:43:00+03:00
2025-11-28T11:43:00+03:00
2025-11-28T12:55:00+03:00
в мире
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20251128/kreml-2058290824.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Кремль не будет называть детали урегулирования на Украине, заявил Песков
Песков: Кремль не будет называть все детали урегулирования на Украине