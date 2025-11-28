https://ria.ru/20251128/kreml-2058290824.html
Кремль своевременно сообщит о сроках визита Уиткоффа, сообщил Песков
Кремль своевременно сообщит о сроках визита Уиткоффа, сообщил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Кремль своевременно сообщит о сроках визита Уиткоффа, сообщил Песков
Кремль своевременно сообщит о сроках визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:40:00+03:00
2025-11-28T11:40:00+03:00
2025-11-28T11:45:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
стив уиткофф
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058116411.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, москва, владимир путин
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Москва, Владимир Путин
Кремль своевременно сообщит о сроках визита Уиткоффа, сообщил Песков
Песков: Кремль сообщит о сроках визита Уиткоффа в Россию своевременно