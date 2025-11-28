https://ria.ru/20251128/kreml-2058289988.html
В Кремле рассказали, когда состоится разговор по мирному плану США
Разговор по параметрам мирного плана США после его обсуждения в Женеве состоится в Москве на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий РИА Новости, 28.11.2025
